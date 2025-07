Dankzij Epstein gaat het weer veel over machtige mannen die seks willen met zeer jonge meisjes. Cultureel zijn dat allemaal vieze oude mannen, pedofielen misschien. En de wet is duidelijk: het mag niet. Maar mannen willen het vaak wel. En als ze macht of geld hebben (Clinton met Lewinsky, Al Pacino (83) en Noor Alfallah (29)Mick Jagger (74) en Melanie Hamrick (30)) dan doen ze het

Maar dat neemt niet weg dat veel mannen opgewonden raken van piepjonge meisjes. Hoe zit dat? Niet juridisch of cultureel, maar wat drijft hen?

Voor dit gedrag zijn er verschillende wetenschappelijke verklaringen voor deze voorkeur.

Biologische en evolutionaire drijfveren

Vanuit evolutionair perspectief zijn mannen van nature geprogrammeerd om partners te zoeken die tekenen van vruchtbaarheid vertonen. Deze biologische neiging komt voort uit miljoenen jaren evolutie, waarbij reproductief succes cruciaal was voor het doorgeven van genen. Jongere vrouwen signaleren vruchtbaarheid en gezondheid, eigenschappen die onbewust aantrekkelijk worden gevonden omdat ze de kans op gezonde nakomelingen verhogen.

Mannelijke voorouders die een lange termijn seksuele strategie hanteerden […] zouden psychologische mechanismen hebben ontwikkeld die hen in staat stellen voornamelijk vrouwen te benaderen die jong, gezond en fysiek aantrekkelijk zijn. Deze eigenschappen worden immers gezien als een teken van vruchtbaarheid.” - libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/003/135/855/RUG01-003135855_2023_0001_AC.pdf

Dit verklaart waarom mannen vaak worden aangetrokken tot jeugdige kenmerken zoals gladde huid, een bepaalde lichaamsverhouding en vitaliteit - allemaal signalen van reproductieve geschiktheid. Een onlogenbaar verschil is dat mannen tot op hoge leeftijd kinderen kunnen verwekken, terwijl vrouwen een biologische klok hebben. Dit asymmetrische vruchtbaarheidspatroon beïnvloedt partnerkeuze nog altijd.

Psychologische factoren en machtsstructuren

Oudere mannen kunnen zich aangetrokken voelen tot jongere partners vanwege de macht. Deze dynamiek kan een gevoel van controle en superioriteit geven, vooral bij mannen die te maken hebben met hun eigen onzekerheden of een superioriteitscomplex. Het bezitten van een jongere partner kan fungeren als statussymbool - een manier om masculiniteit en vitaliteit te demonstreren.

Daarnaast zoeken sommige oudere mannen in jongere partners de levenslust en energie die zij zelf missen. Door zich te omringen met jeugdigheid kunnen zij zich jonger voelen en hun eigen verouderingsproces ontkennen.

Maatschappelijke acceptatie en dubbele standaarden

Opvallend is dat relaties tussen oudere mannen en jongere vrouwen maatschappelijk meer geaccepteerd worden dan het omgekeerde. Als de meisjes 16 zijn en de man 58 is het oke. Als het meisje 15 is is de man een verkrachter.

Dit komt deels doordat mannen in onze cultuur worden gezien als aantrekkelijker naarmate ze ouder worden - ze verwerven status, wijsheid en financiële stabiliteit. Voor vrouwen geldt dit patroon traditioneel niet.

Waarschuwingssignalen en risico's

Wanneer het gaat om minderjarigen of zeer jonge vrouwen, kunnen er zorgwekkende patronen ontstaan zoals grooming - het manipulatief opbouwen van vertrouwen om seksueel misbruik mogelijk te maken. Het zogenoemde 'Lolita-complex' beschrijft de obsessieve aantrekking tot zeer jonge meisjes, vernoemd naar Nabokovs controversiële roman. De jet die de kinderen aanvoerden naar de huizen van Epstein (en waar Trump en Clinton ook gebruik van maakte) heette niet voor niet de Lolita-express

De machtsongelijkheid in dergelijke relaties kan leiden tot emotionele schade bij de jongere partner, die mogelijk nog niet over voldoende levenservaring beschikt om gezonde grenzen te stellen. Dat die schade kan ontstaan is evident uit de verhalen van de tientallen kinderen (nu vrouwen) die in handen vielen van Epstein en Maxwel.

Het is vanzelfsprekend dat deze biologische en psychologische drijfveren mogelijk verklaringen bieden, zij nooit seksueel contact met minderjarigen rechtvaardigen. Gezonde relaties vereisen gelijkwaardigheid, wederzijds respect en bewuste keuzes van volwassen partners.

Vraag: waren Epstein (en de mensen die gebruik maakten van zijn meisjes) pedofiel?

Definitie: Een pedofiel is een volwassen persoon die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen die nog niet in de puberteit zijn, meestal jonger dan 13 jaar. Volgens internationale criteria (zoals de DSM-5) is er sprake van pedofilie als deze voorkeur minstens zes maanden aanhoudt, de persoon ten minste 16 jaar oud is, en er een leeftijdsverschil met het kind is van minstens vijf jaar. Het hebben van deze gevoelens is niet strafbaar, maar seksueel contact zoeken met kinderen wel

De meisjes van Epstein c.s. waren net een beetje ouder.