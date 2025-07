VVD-programma: Later en minder AOW, rode loper voor ondernemers, mes in uitkeringen

De VVD kiest in het verkiezingsprogramma onverbloemd voor zichzelf. Het programma ’Ster uit de storm’ zet stevig in op drie kernpunten: de pensioenleeftijd moet omhoog, ondernemers krijgen meer ruimte en zekerheid, en er wordt fors gesneden in uitkeringen en zorg. (De VVD gunde de onthulling van het programma aan De Telegraaf en krijgt daar in de Campagne vast wel iets voor terug)