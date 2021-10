Belg (63) vecht voor zijn leven door ‘foute voetbalsjaal’

Guido De Pauw (63), een Belg, ging in Brugge naar de wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City. Omdat zijn volwassen zoon fan is van de Engelsen droeg hij een sjaal van Manchester. In het stadion ging het allemaal nog goed, maar toen hij op de terugweg bij een wegrestaurant stopte werd hij gesignaleerd door fans van Brugge. Die waren boos omdat Manchester veel beter voetbalde dan hun club en dus had gewonnen. Ze meende met De Pauw een Engelse supporter te hebben die ze in elkaar konden slaan omdat Brugge had verloren.

De man ligt nog steeds in coma. “Vader reageert op niets. Af en toe schokt zijn lichaam wel,” zegt zijn zoon tegen HLN