OMT komt donderdag met advies over stijgende besmettingen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt donderdag met een advies over het stijgend aantal besmettingen met het coronavirus, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging van ic-artsen en OMT-lid. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had het OMT gevraagd om eerder met een advies te komen. Volgende week dinsdag valt er een besluit van de minister, dan is er ook weer een persconferentie. Het OMT zou aanvankelijk vrijdag bijeenkomen voor een nieuw advies aan het kabinet. Een week daarna stond een nieuwe coronapersconferentie gepland. Het Outbreak Management Team (OMT) is de belangrijkste adviseur van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus.