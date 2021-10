Zoveel gevaccineerden en toch zijn de IC’s vol: hoe kan dat?

Het kabinet bezint zich op nieuwe coronamaatregelen, omdat de besmettingen én de ziekenhuisopnames snel oplopen. Maar hoe kan dat, als zoveel mensen een prik hebben gehad?

Bijna 82 procent van de Nederlanders is gevaccineerd en op basis van bloeddonoronderzoek weten we dat 93 procent antistoffen in het bloed heeft. En toch komen de intensive cares weer in de problemen. We hebben in Nederland om precies te zijn 942 IC-bedden. Daarvan zijn er op dit moment 720 bezet, waarvan 185 door coronapatiënten.

Dat lijkt weinig, maar dat is het niet, waarschuwen artsen. "Als ruim 80 procent van de Nederlanders gevaccineerd is, betekent dat dat meer dan een miljoen níét gevaccineerd is", zegt Marcel Levi, internist en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, tegen RTL Nieuws. "Het is genoeg om lege ziekenhuisbedden op te vullen."

Ongevaccineerde mensen raken bovendien veel makkelijker besmet, omdat er geen maatregelen meer zijn die hen beschermen. Maar het grootste probleem is nog wel dat er zorg ingehaald moet worden en niet afgeschaald, zoals nu weer dreigt te gaan gebeuren. "Niet-noodzakelijke operaties die tijdens de eerste, tweede en derde golf zijn uitgesteld, worden nu alsnog gedaan. En dan krijg je automatisch meer patiënten die na hun operatie op de ic moeten liggen."

Nederland heeft ook gewoon relatief weinig IC-bedden. Duitsland zit op 34 per 100.000 inwoners, Nederland heeft er slechts 7. Daarnaast kunnen niet alle bedden gebruikt worden, omdat er te weinig personeel is. Hanneke Buter, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vertelt: "De meeste ic's in Nederland hebben de afgelopen maanden bedden moeten sluiten, omdat er een heel groot tekort is." Verpleegkundigen zijn doodop. "Als we met verpleegkundigen spreken, dan zie ik vooral vermoeidheid. Heel veel vermoeidheid. Het vooruitzicht van weer zulke drukke weken of maanden bezorgt hen buikpijn."