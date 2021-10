Moet hele samenleving boeten voor ongevaccineerden? OMT wil generieke maatregelen

De ziekenhuizen stromen vol met ongevaccineerde mensen dus moeten er nieuwe maatregelen komen. Maar moeten die de hele samenleving raken? Waarschijnlijk wel.

Zoals voorspeld, polariseert Nederland in hoog tempo: de grote meerderheid van gevaccineerde Nederlanders accepteert niet langer dat een kleine ongevaccineerde minderheid de zorg overbelast. De meesten willen dan ook coronamaatregelen die specifiek gelden voor wie een prik weigert.

Alleen ziet het OMT dat niet zitten. Arts-microbioloog en OMT’er Jan Kluytmans is geen voorstander van lokale maatregelen. Bij NU.nl zegt hij dat dit 'heel erg tegen de individuele vrijheden ingaat'.

Ook lijkt het hem niet te handhaven. "De helft van de ongevaccineerden woont verspreid over het land. 40 procent komt uit de grote steden. Dan moet je in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wat gaan doen. Maar hoe ga je dat uitvoeren en wat ga je ermee bereiken?”

Viroloog en OMT-lid Menno de Jong, en IC-arts Diederik Gommers willen eveneens niet polariseren. "Je moet oppassen dat je geen groepen tegenover elkaar zet," aldus Gommers, die eerder bij Op1 zei voor een vaccinatieplicht te zijn, of voor herinvoering van de coronamaatregelen.

Over dat laatste zijn de meeste OMT-leden het eens: er moeten extra maatregelen komen, zoals 1,5 meter afstand houden, thuiswerken en thuisblijven bij klachten.

Marcel Levi, voormalig ziekenhuisdirecteur en voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NOW), zei gisteren in de Telegraaf overigens dat er niet eens zo heel veel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, maar dat het in Nederland al snel té veel is. "Als we een beetje een griepgolfje krijgen, dan zitten we ook al te krap.”