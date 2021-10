Burgemeesters christelijke gemeenten dringen aan op vaccineren

Vaccineren is voor veel mensen, en zeker in Neder-Betuwe, een heel ingewikkeld onderwerp. De vaccinatiegraad in Neder-Betuwe blijft met 58 procent fors achter bij het landelijk gemiddelde. "Ik hoop daarom dat iedereen de stap zet om gebruik te maken van de gegeven middelen tegen dit gevaarlijke virus." Dat schrijft burgemeester Jan Kottelenberg (CDA) van de voornamelijk streng-christelijke Gelderse gemeente Neder-Betuwe.

Veel inwoners zien om geloofsredenen af van vaccinaties en Kottelenberg maakt zich daar "grote zorgen" over. Hij adviseert de Neder-Betuwnaren om zich nog eens te laten informeren of met de huisarts te gaan praten. "Het blijft een individuele keuze, maar we maken allen deel uit van de maatschappij en hebben naast de zorg voor onze eigen kring ook verantwoordelijkheden voor de mensen in onze bredere omgeving", aldus de burgemeester.

Kottelenberg schaart zich met zijn oproep in een rijtje van burgemeesters van christelijke gemeenten die hun inwoners nogmaals aansporen om zich te laten inenten. Burgemeester Jan ten Kate van Staphorst begon de raadsvergadering dinsdag met de oproep dat zijn inwoners "nog een keer moesten overwegen om zich te laten vaccineren", meldt De Stentor. "Het is de manier om uit deze situatie te komen", aldus Ten Kate, die ook pleitte voor respect onderling. "Geef elkaar de ruimte. Letterlijk door op 1,5 meter afstand te blijven en figuurlijk door elkaars keuze te respecteren." Ook burgemeester Cees van den Bos (SGP) van Urk deed zo'n oproep bij Omroep Flevoland.

Burgemeester Breunis van der Weerd (SGP) van Nunspeet drong er vorige maand al bij zijn inwoners op aan om toch prikken te halen vanwege de hoge besmettingsgraad in de Veluwse plaats. Maar hij liet meteen weten dat hij dat zelf vanuit zijn geloofsovertuiging niet deed. De burgemeester is nu geveld door een milde vorm van corona, zo maakte de gemeente bekend.