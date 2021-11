Zo streng zijn andere landen voor ongevaccineerden

In Nederland vinden we het heel heftig om coronamaatregelen alleen te laten gelden voor ongevaccineerden, maar in veel andere landen doen ze daar niet zo moeilijk over.

In Canada moet je bijvoorbeeld vanaf vandaag gevaccineerd zijn om met de trein of het vliegtuig te mogen reizen.

In sommige Chinese provincies zijn ongevaccineerden niet welkom in parken, openbare gebouwen en sommige ziekenhuizen. Ook zouden kinderen op een aantal plekken niet naar school mogen als hun ouders niet zijn ingeënt.

In Italië moet je op je werk je coronapas kunnen laten zien. Wie niet gevaccineerd, getest of genezen is van corona mag niet meer op de werkvloer komen. Na verloop van tijd volgt schorsing en verlies je het recht op salaris. Ook in de VS is op een aantal plekken een vaccin een voorwaarde om op kantoor te mogen komen.

In Duitsland geldt het 2G-systeem. Dat houdt in dat je gevaccineerd of genezen moet zijn van corona om op de meeste plekken naar binnen te mogen. Een negatieve test is onvoldoende. Je mag dan dus alleen nog de horeca in als je gevaccineerd bent of corona hebt gehad.

Oostenrijk gaat binnenkort waarschijnlijk zelfs een lockdown instellen, enkel voor ongevaccineerden. Zodra de IC er voor een kwart vol ligt met coronapatiënten mogen ongevaccineerden de horeca niet meer bezoeken. Stijgt het aantal coronapatiënten nog verder dan volgt een lockdown voor iedereen die niet is ingeënt.