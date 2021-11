Red Team van kritische corona-experts heft zichzelf op: “Zorg is nu echt stuk”

Het zogeheten Red Team, een groep deskundigen die het coronabeleid van de overheid sinds vorig jaar kritisch volgt, houdt ermee op. De groep heeft besloten om zichzelf op te heffen. "De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard. Waarbij de belangrijkste vraag is: Is het in wettelijk en ethisch opzicht verantwoord om dit virus te laten circuleren? In die discussie heeft het C19RedTeam niets te zoeken", laten de leden weten in een verklaring op de site.

In het Red Team zaten onder anderen Wim Schellekens (oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), epidemioloog Amrish Baidjoe, verpleegkundig specialist Nienke Ipenburg en data-onderzoeker Bert Slagter. Zij besloten vorig jaar samen te werken, omdat ze het niet eens waren met de aanpak van het kabinet, het Outbreak Management Team (OMT) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het Red Team kwam ongevraagd met alternatieven en kritische analyses.

De leden pleitten regelmatig voor maatregelen om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden. "Snel, krachtig en dus ook kort ingrijpen, voorkomt schade aan de maatschappij, gezondheidsschade en spaart mensenlevens", licht het team toe in zijn afscheidsboodschap. Volgens de deskundigen zijn de beschikbare coronavaccins geen "magisch middel dat een einde zal maken aan de pandemie". "We zien wel dat een lage viruscirculatie het effect van vaccinatie zal gaan versterken, waarmee de vaccins wat ons betreft een belangrijk hulpmiddel vormen naast andere, niet farmaceutische middelen."

In dezelfde verklaring haalt het Red Team weer uit naar het kabinet, het OMT en het RIVM. "Tegenmacht, de menselijke maat, steeds vaker blijkt dat deze kernwaarden in onze samenleving zoek zijn. De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid. Gezichtsverlies en beeldvorming lijken voor de buitenstaander een onevenredig groot aandeel te hebben in het beleid."