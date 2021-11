Opnieuw cabine kabelbaan naar beneden gestort, één dode

Opnieuw is de cabine van een kabelbaan losgeraakt en naar beneden gestort. Deze keer gebeurde het bij een populaire kabelbaan in Tsjechië. Een gids die in zijn eentje in het bakje zat, kwam om het leven.

In het Jeschkengebergte stortte dit weekend één cabine naar beneden, een andere die in tegenovergestelde richting ging, moest worden geëvacueerd door de brandweer. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeluk.

Het is al de tweede keer dit jaar dat er een dodelijk ongeluk gebeurt met een kabelbaan in Europa. In mei kwamen veertien mensen om het leven toen een cabine van een kabelbaan bij het Lago Maggiore in Italië naar beneden stortte. Eén jongetje overleefde de val.