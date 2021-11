RIVM: een op tien mensen weigert coronaprik

Ongeveer een op de tien mensen weigert pertinent om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het zijn vooral mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat heeft Mariska van Blankers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Tussen de 1 en 5 procent twijfelt, en tot 2 procent is van plan zich te laten vaccineren.

Volgens Van Blankers is tussen de 7 en 11 procent van de Nederlanders niet bereid om zich in te laten enten. "Dat is hoger dan bij de andere vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma", aldus Van Blankers. Van hen behoort ongeveer een derde tot de "niet-westerse gemeenschap". Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben relatief veel ongevaccineerden, Utrecht juist niet.

Jongere weigeraars hebben volgens haar vaker een laag opleidingsniveau, maar bij volwassenen laten mensen met een laag opleidingsniveau zich juist relatief vaak vaccineren. Ongeveer 12 procent van de weigeraars is gereformeerd. Dat is geen grote groep, maar kan wel meespelen in de besmettingen vanwege "clustering". Veel gereformeerde Nederlanders wonen op de Biblebelt. In die regio zijn de laatste weken veel mensen positief getest.

De weigeraars twijfelen over de werking van het vaccin en hebben vragen over bijwerkingen. Bovendien wantrouwen ze de overheid en de wetenschap, en vertrouwen ze op hun eigen gezondheid.

Ongeveer 85 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder heeft minstens één prik gehad. Zo'n 82 procent is volledig gevaccineerd. Als de berekening van het RIVM klopt, kan de vaccinatiegraad in de komende tijd nog oplopen richting de 90 procent. Dat is het percentage dat demissionair zorgminister Hugo de Jonge hoopt te bereiken.

Het RIVM hanteert drie doelgroepen die moeten worden overgehaald om zich te laten vaccineren. De eerste groep wil zich best laten vaccineren, maar is nog niet geweest. Met pop-uplocaties, tijdelijke plekken waar mensen een prik konden halen, zijn die "fysieke barrières weggenomen", aldus Van Blankers. De tweede groep heeft twijfels. Op hen gaat het RIVM zich de komende tijd richten.

"We zien dat die groep een andere aanpak nodig heeft. Zij moeten individueel worden aangesproken, daar hebben we meer tijd en meer capaciteit voor nodig. Vooral de witte jas, een gerenommeerde arts die goed vertrouwd wordt, zetten we graag in om het gesprek met hen te voeren." De laatste groep, die nog niet is benaderd, zijn de vaccinatieweigeraars.