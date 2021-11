Angela Merkel pleit voor verbod op niet-gevaccineerde openbare ruimtes

Angela Merkel dringt aan op "ernstige beperkingen" voor niet-gevaccineerden, terwijl Duitsland worstelt met de hoogste infectiecijfers sinds een derde golf in april.

Sommige Duitse staten zijn al begonnen met het invoeren van "lockdown-lite" -maatregelen voor degenen die de prik hebben geweigerd. In de ene regio worden ze verbannen uit openbare binnenruimten zoals restaurants, bioscopen, bars en theaters, en in een andere mogen ze alleen in kleine groepen samenkomen.

De kanselier vindt dat dat soort maatregelen in het hele land moeten worden genomen om het te lage vaccinatieniveau te verhogen en de verspreiding van Covid-19 te vertragen.

De bezorgdheid groeit ook bij de buren over een nieuwe akelige winter. Het aantal infecties is sinds half oktober verdubbeld en is nu hoger dan najaar 2020.