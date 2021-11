Meer dan 12.000 positieve tests, 194 opnames

Meer dan 12.000 coronabesmettingen zijn in de afgelopen dag aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal dit jaar. Alleen op drie dagen in december waren er nog meer positieve tests in één dag geregistreerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.024 meldingen van positieve tests. In de twee voorgaande dagen waren er ruim 10.000 gevallen geregistreerd.

Update van 6 november:

- 12.000 nieuw gemelde positieve testen

- 194 nieuwe ziekenhuisopnames

- 26 nieuwe IC-opnames

- 36 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 1.399 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 288 op de IC.

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal positieve testen is 9.397. Een week geleden was dat 6.801.

* Het 7-daags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames is 163. Een week geleden was dat 120.