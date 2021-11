Camilla is er vol van: ‘Joe Biden liet een harde wind’

Volgens Engelse media praat Camilla, de hertogin van Cornwall, echtgenote van prins Charles, er nog steeds over. Toen ze stond te praten met de Amerikaanse president Joe Biden (78) liet deze een harde, lange wind.

'Het was een lange wind, lang en luid, en onmogelijk te negeren', zegt iemand uit Camilla's omgeving tegen de Daily Mail. 'Camilla heeft het er nog steeds over. '

De president ontmoette de hertogin tijdens een receptie in de Kelvingrove Art Gallery, in aanwezigheid van prins Charles, de hertog en hertogin van Cambridge en Boris Johnson.

Eerder op de dag leek het er op dat Biden in slaap was gesukkeld tijdens de openingssessie van de milieuconferentie in Glasgow.

Naarmate mensen ouder worden neemt het aantal winden toe, wat onder meer het gevolg is van een afname van de hoeveelheid spijsverteringssappen, waardoor voedsel minder goed wordt verteerd.