Koppel beweert ziek te worden van windmolens en krijgt schadevergoeding

Een Belgisch koppel dat in Zuid-Frankrijk woont, beweert gezondheidsklachten te hebben vanwege een windmolenpark in hun buurt. De rechter in Toulouse gaf hen gelijk en eist dat het energiebedrijf 110.000 euro schadevergoeding betaalt.

Christel en Luc Fockaert zeggen al twee jaar klachten te ervaren als hoofdpijn, slapeloosheid, hartritmestoornissen, duizeligheid, tinnitus, depressie en misselijkheid. Ze zijn ervan overtuigd dat de gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door zes windmolens die op 700 meter van hun huis stonden in Fontrieu.

De windturbines staan er al sinds 2008, maar de gezondheidsklachten ontstonden pas vijf jaar later. Volgens het stel omdat het bos tussen hun huis en de windmolens toen werd gekapt.

Ze hekelen vooral het lawaai dat vergelijkbaar zou zijn met een wasmachine die continu draait. Ook de 'witte lichten op de windmolens, die iedere 2 seconden flitsen' zouden slecht zijn voor hun gezondheid. Toen het stel verhuisde, verdwenen ook de klachten. In januari werd het koppel nog in het ongelijk gesteld, maar in hoger beroep kregen ze alsnog een schadevergoeding.

Windturbinesyndroom

Het bestaan van het zogenoemde windturbinesyndroom wordt betwist door wetenschappers in Australië en Europa. Studies wijzen uit dat mensen niet echt ziek worden van windmolens in hun buurt, maar enkel dénken ziek te zijn, omdat ze dat is aangepraat door activisten.

Volgens onderzoekers is het 'in essentie een sociologisch fenomeen'. Het wordt niet medisch erkend, maar zou vooral ontstaan na negatieve publiciteit en weerstand tegen windmolens. Windmolenziekte zou enkel het gevolg zijn van 'de kracht van negatieve verwachtingen en suggesties'.

De zaak kent nog geen precedent. Experts vrezen dan ook dat er nu veel rechtszaken zullen volgen, waarin mensen beweren ziek te worden van het lawaai van windmolens.