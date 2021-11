Duitsland: meeste nieuwe coronabesmettingen sinds begin pandemie

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op een dag geregistreerd sinds het begin van de pandemie, meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) woensdag. Het ging dinsdag om 39.676 nieuwe gevallen, meer dan het vorige record van afgelopen vrijdag. Toen werden 37.120 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder was dat aantal nog 20.398. Ook het aantal sterfgevallen in Duitsland nam dinsdag toe, aldus het gezondheidsinstituut. Volgens de nieuwe gegevens werden in Duitsland 236 sterfgevallen geregistreerd, tegen 194 dagelijkse sterfgevallen een week geleden.