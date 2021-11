Ter inspiratie: de mooiste stadjes van Europa volgens CNN

Met het oplopende aantal coronabesmettingen en de dalende temperaturen lijkt een vakantie in het buitenland weer behoorlijk ver weg, maar mocht je over een tijdje toch eens een kijkje willen nemen over de grens, dan weet CNN - die adviseert om de grote steden vanwege de drukte over te slaan - nog wel een paar mooie plekken in Europa:

Giethoorn

Het Nederlandse antwoord op Venetië, schrijft de site, maar dan zonder de vele toeristen (!).

Guimarães, Portugal

Dit was in de twaalfde eeuw de eerste hoofdstad van Portugal. En dat merk je aan de prachtige middeleeuwse gebouwen die je er terugvindt.

Roscoff, Frankrijk

Een prachtig havenstadje aan de kust van Bretagne.

Anghiari, Italië

Een typisch Italiaans stadje vol slingerende steegjes en trappen op de grens van Toscane en Umbrië.

Dinkelsbühl, Duitsland

Een heerlijk Duits stadscentrum vol kleurige huizen, mooie gevels en pleinen.

Besalú, Spanje

Een stokoud stadje in Catalonië met een indrukwekkende toegangsbrug en tal van kleine straatjes met leuke winkeltjes.

Vaison la Romaine, Frankrijk

Nog zo'n heel oud stadje, maar dan in de prachtige Franse Vaucluse. Behalve een middeleeuws centrum zijn er tal van Romeinse overblijfselen te vinden.

Korčula, Kroatië

Dit Kroatische stadje op het gelijknamige eiland, bestaat uit witte straatjes, overal omringd door helderblauw water.

Piran, Slovenië

Piran is een van de drie havenstadjes van Slovenië en typisch Mediterraan wat bouwstijl betreft.

Reine, Noorwegen

Noorwegen is op zich al prachtig, maar de Lofoten, een eilandengroep in het noorden van het land, is helemaal sprookjesachtig.