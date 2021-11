FVD: wegens zware mishandeling veroordeelde medewerker mag ook na hoger beroep blijven

Er is voor de veroordeelde fractiemedewerker van Forum voor Democratie nog steeds plek bij de Tweede Kamerfractie als zijn veroordeling blijft staan na hoger beroep. Een partijwoordvoerder laat weten dat het "een zaak tussen de medewerker en de politierechter" is en dat de straf die hij heeft gekregen "voldoende boetedoening" is. Fractiemedewerker Harm van E. werd afgelopen week veroordeeld tot 80 uur taakstraf vanwege een mishandeling en drie bedreigingen. Volgens de Telegraaf werd Van E. afgelopen zomer agressief tegen een vriendin en haar huisgenoten. De krant schrijft dat hij onder invloed was van drank, cocaïne en de designerdrug 3-mmc en al twee hele dagen niet had geslapen. Van E. bedreigde ook een van de huisgenoten met een gebroken fles en toen de politie gearriveerd was, zou hij volgens de Telegraaf hebben gedreigd de huisgenoten te vermoorden. Waarschijnlijk hoeft Van E. niet te vrezen dat zijn Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die nodig is om te werken in de Tweede Kamer, wordt ingetrokken. Volgens advocaat Joost van Breukelen wordt een VOG alleen tussentijds ingetrokken als de veroordeelde werkt in sectoren zoals de kinderopvang of de taxibranche. Daar geldt een zogeheten 'continue screening'. In andere sectoren blijft een reeds afgegeven VOG geldig als iemand wordt veroordeeld, aldus Van Breukelen. Een woordvoerder van de Tweede Kamer heeft nog niet gereageerd op de kwestie en of Van E. nog kan werken in het Tweede Kamergebouw. Niet de Tweede Kamer, maar de Kamerfracties zijn werkgever van fractiemedewerkers. De Kamer kan dus niet zomaar optreden tegen Kamerleden of hun medewerkers, zei Vera Bergkamp eerder dit jaar. Toen ging het om PVV-Kamerlid Dion Graus. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik, onder meer in het Tweede Kamergebouw.