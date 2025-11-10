ECONOMIE
31 doden bij geweld in gevangenis in Ecuador

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 4:16
MACHALA (ANP/AFP) - In een gevangenis in het Ecuadoraanse Machala zijn zondag 31 gedetineerden om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt bij geweldsincidenten, heeft de gevangenisautoriteit bekendgemaakt.
Volgens de autoriteit SNAI zouden 27 van de doden zijn omgekomen door "onderlinge verstikking". Forensische experts zijn ter plaatse om de doodsoorzaken vast te stellen. De autoriteiten zeggen nog bezig te zijn "de feiten volledig te verduidelijken". Eerder op de dag vielen al 4 doden en 43 gewonden bij rellen, schrijft nieuwssite Primicias.
Omwonenden van de gevangenis in Machala hoorden schoten, explosies en noodkreten vanuit het complex. Ook een politieagent raakte gewond.
Ecuadoraanse gevangenissen zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot machtscentra van rivaliserende drugsbendes. Bij gevechten tussen deze groepen, die strijden om controle over de lucratieve drugshandel, zijn de afgelopen jaren al meer dan vijfhonderd gedetineerden gedood.
