Media: Senatoren VS akkoord over einde shutdown

In de Verenigde Staten hebben Republikeinen en Democraten in de Senaat een akkoord bereikt om de federale overheid tot 30 januari te financieren, zeggen bronnen tegen Politico en CNN. Dat zou het einde van de huidige shutdown betekenen.

De Senaat houdt zondag een eerste teststemming. Als die lukt, moeten daarna alle senatoren instemmen om de shutdown te beëindigen. Acht Democraten zouden het voorstel steunen, afgezien van de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Daarna moet het Huis van Afgevaardigden het voorstel nog aannemen voordat president Donald Trump het kan ondertekenen, wat enkele dagen kan duren.

Het voorstel zorgt er onder meer voor dat ambtenaren die zonder salaris thuiszitten alsnog worden uitbetaald. Ook eerder opgeschorte federale betalingen aan staten en gemeenten worden hervat en medewerkers die tijdens de shutdown waren ontslagen kunnen terugkeren naar hun werk.

De Democratische fractieleider in het Huis, Hakeem Jeffries, liet zondagavond weten dat hij en andere Democraten zich zullen verzetten tegen het akkoord om de overheid te financieren. Volgens hen schiet het pakket tekort op het gebied van gezondheidszorg.

De shutdown ging in op 1 oktober en is de langste in de geschiedenis van de VS. Door de shutdown worden dagelijks tal van vluchten geannuleerd en lopen wapenleveranties aan NAVO-bondgenoten van de VS vertraging op. Ook voedselhulp voor 42 miljoen Amerikanen met een laag inkomen is in de knel gekomen.