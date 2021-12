Merkel gaat autobiografie schrijven met haar naaste medewerker

Voormalig bondskanselier Angela Merkel werkt samen met haar naaste medewerker en vertrouwenspersoon Beate Baumann aan een autobiografie, kondigt Baumann aan in een interview met Der Spiegel. Het boek, waarvoor twee tot drie jaar is uitgetrokken, zal een persoonlijke terugblik zijn op Merkels zestien jaar als bondskanselier en haar levensloop beschrijven. Baumann, die Merkel sinds het begin van diens politieke loopbaan in de jaren 90 bijstaat en adviseert, zegt dat het niet de bedoeling is haar hele leven te hervertellen. Geen hulp van buiten "Ze wil haar belangrijkste politieke besluiten in haar eigen woorden verduidelijken en terugkijken op haar levensloop", aldus Baumann, die bekend staat als zwijgzaam en discreet. De memoires zullen door Merkel en Baumann samen worden opgesteld, zonder hulp van buiten. "De bondskanselier en ik waren het er helemaal over eens: als er een boek zou komen, dan zouden we het samen doen, zonder ghostwriters, zonder historici en zonder journalisten." Baumann schreef als vertrouwenspersoon enkele van haar belangrijkste toespraken en werd ook betrokken bij strategische besluiten. Toekomstplannen De 67-jarige Merkel hult zich in stilzwijgen over haar toekomstplannen nadat ze deze deze week haar taken overdroeg aan haar opvolger, sociaaldemocraat Olaf Scholz. Eerder dit jaar zei ze in een interview met de Nigeriaanse schrijver Chimamanda Ngozi Adichie "zorgvuldig te willen nadenken over de volgende fase in mijn leven". Merkel: "Wil ik gaan schrijven, wil ik speeches gaan geven, wil ik trektochten maken, wil ik thuisblijven, wil ik de wereld gaan zien? Ik heb besloten vooral niets te doen en zien wat er gebeurt."