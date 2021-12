Schotse politie is woke: “Verkrachters met een penis zijn vrouwen als ze dat zelf vinden”

Verkrachters met een penis zijn vrouwen als ze dat zelf vinden. Dat heeft de Schotse politie besloten als vervolgingsmethode in verkrachtingszaken. Iedereen is volgens de nieuwe politieregel vrouw, die zelf vindt dat hij/zij vrouw is, ongeacht of ze wettelijk van geslacht waren veranderd. Schrijfster JK Rowling vindt het bespottelijk. Het doet haar aan 1984 van George Orwell denken. 'Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht. De persoon met een penis die u heeft verkracht, is een vrouw.”

Gary Ritchie, assistent korpschef, zei dat er verschillende scenario's zijn waarin een verkrachter als een vrouw kan worden geregistreerd, ook wanneer de verkrachter iemand is "die geboren is als man maar die zich identificeert als een vrouw." De Sexual Offenses Act 2009 definieert verkrachting als penetratie zonder wederzijds goedvinden met een penis.

Rowling is niet de enige die de opvatting van de Schotse politie bespottelijk vindt. Ook juristen lopen tegen de ultra woke opvatting te hoop, Meldt de Times.