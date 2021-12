Remkes: in coalitieakkoord toch ook het ‘hoe’ vastgelegd

Het coalitieakkoord bevat meer details dan van tevoren gehoopt, zegt informateur Johan Remkes. Het idee was om alleen aan te geven wat er moet gebeuren in de komende regeerperiode, om vervolgens het 'hoe' in een los regeerprogramma vast te leggen. Zo'n regeerprogramma van de bewindspersonen komt er niet.

Op sommige onderwerpen, "zoals stikstof, klimaat, arbeidsmarkt en onderwijs" vraagt het voorgestelde beleid wel "om nadere invulling", zegt Remkes.

Wouter Koolmees, tevens informateur, oppert om de eerste plannen mee te nemen in de voorjaarsnota. Dan zouden ook de planbureaus (het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving) de voorstellen kunnen doorrekenen.