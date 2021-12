VS staan permanent het per post versturen van abortuspil toe

De Amerikaanse regering van president Joe Biden heeft donderdag besloten dat de abortuspil mifepristone ook in de toekomst per de post mag worden verstuurd. Vanwege de coronacrisis werd die leveringsmethode al tijdelijk ingevoerd, maar nu is zij dus permanent. Voor de pandemie moesten vrouwen die hun zwangerschap wilden afbreken de pil in de Verenigde Staten altijd persoonlijk komen afhalen.

De abortuspil mag worden gebruikt tot de tiende week van de zwangerschap en mag alleen door gecertificeerde apotheken per post worden verstuurd.

Het besluit valt in een periode waarop het recht op abortus in de VS juist veelal wordt ingeperkt. In sommige door Republieken geleide staten zijn recentelijk strengere abortuswetten opgesteld. En ook wordt in juni volgend jaar een uitspraak van het overwegend conservatieve Amerikaanse Hooggerechtshof verwacht die het einde zou kunnen betekenen voor het Roe versus Wade-vonnis uit 1973 dat abortus in de VS legaliseerde.

Dit befaamde arrest legde het recht op abortus in het hele land grondwettelijk vast en werd in 1992 verder verduidelijkt. Het Hooggerechtshof stelde destijds dat het recht op abortus geldt tot de baby buiten de baarmoeder kan leven. Dat is na ongeveer 22 tot 24 weken zwangerschap. De staat Mississippi wil nu dat dit arrest uit 1973 wordt vernietigd en veel Republikeinse politici en de katholieke kerk steunen de staat daarin. Mississippi wil zo de mogelijkheid krijgen om de abortustermijn terug te brengen naar 15 weken.