Eerste schaatsers wagen zich op het ijs

Op de Friese Ryptsjerksterpolder bonden de eerste liefhebbers vanochtend de ijzers onder, want er kan weer geschaatst worden. Weliswaar voorzichtig en tussen de graspollen door, maar toch.

Na twee nachten vorst en een temperatuur die vandaag ook nog niet boven nul is geweest, ligt er al een aardig laagje ijs op verschillende plekken in het land. Maar het is uitkijken geblazen, op de meeste plekken is het ijs nog lang niet dik genoeg.

Op de Friese Ryptsjerksterpolder kan het nét. De schaatsers blijven enigszins langs de kant rijden en regelmatig prikt er nog een schaats door het ijs heen.

Maar Omrop Fryslân heeft mooie beelden: