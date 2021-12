Bijna tweehonderd migranten gered op Middellandse Zee

Een reddingsschip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch heeft in de kerstnacht zo'n 180 migranten opgepikt uit de Middellandse Zee. Volgens de organisatie vond de reddingsactie plaats ten zuiden van het Italiaanse eiland Lampedusa. De migranten waren waarschijnlijk uit Libië vertrokken.

Op vrijdag nam de bemanning van de Sea-Watch 3 in hetzelfde gebied al negentig migranten aan boord, nadat de gammele boot waarop ze de oversteek van Noord-Afrika naar Europa probeerden te maken in de problemen was geraakt. Een schip van Artsen Zonder Grenzen pikte die dag honderd mensen op in het gebied.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit jaar meer dan 64.000 migranten de oversteek gemaakt naar Italië. Dat is bijna het dubbele van vorig jaar, toen zo'n 34.000 mensen de gevaarlijke bootreis maakten.