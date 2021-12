Ayfer Koç (vrouw Omtzigt) overweegt landelijke politiek

Ayfer Koç overweegt de landelijke politiek in te gaan. "Dat sluit ik niet uit", zegt ze in gesprek met Omroep WNL in Het Jaar Van op NPO Radio 1. Op dit moment is Koç, die getrouwd is met zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt, gemeenteraadslid voor het CDA in Enschede, maar daar stopt ze na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 mee.

Koç noemt politiek "ontzettend leuk, ook landelijk". Ze wil "met de samenleving en gemeenschap bezig zijn".

Koç reageerde eerder dit jaar fel toen aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren, waarin werd gesproken over een "functie elders" voor toen nog CDA'er Omtzigt, werden vastgelegd door een ANP-fotograaf. "Dus deze politieke leiders hebben een exitfunctie voor een hardwerkende volksvertegenwoordiger die zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze rechtsstaat", schreef Koç toen op Twitter. "Gelukkig gaan zij daar niet over maar wel zijn 342.000 kiezers die hij niet in de steek laat. @PieterOmtzigt."

De affaire rond "functie elders" had een grote impact op Koç, vertelt ze. "Het was heel bizar. Je gelooft het niet en denkt: wat gebeurt hier? Ik was er behoorlijk verbolgen over." Niet alleen omdat het haar eigen man betrof. "Ik ben gevlucht uit een land waar je niet echt van een rechtsstaat kunt spreken", zegt Koç, die uit Turkije komt. "Wat er gebeurde ging in tegen mijn beeld van Nederland. Dat hakt er behoorlijk in."