Van der Zandt in quarantaine, aftelmoment NPO mogelijk anders

NOS-presentator Herman van der Zandt zit in corona-quarantaine. Hij zou, net als een jaar geleden op 31 december, het traditionele aftelmoment op de publieke zenders verzorgen. "Een close contact heeft corona, dus ik moet vijf dagen binnenblijven en hopen dat ik dan negatief test", vertelde hij woensdagavond in Met het oog op morgen. Om die reden deed hij via Zoom online mee aan het jaarlijkse presentatorendebat van het NPO Radio 1-programma.

Van der Zandt zou het aftelmoment presenteren vanuit het Top 2000-café. Maar dat kan dus niet, nu hij in quarantaine zit. "Dat moeten we wellicht ook per Zoom gaan oplossen", zei de presentator. "Er wordt nog aan gepuzzeld hoe we dat gaan doen."

Het aftellen volgt op de oudejaarsconference van Peter Pannekoek.