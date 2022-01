Desmond Tutu gecremeerd en bijgezet in St. George’s kathedraal

De Zuid-Afrikaanse bisschop en antiapartheidactivist Desmond Tutu wordt zaterdag gecremeerd en bijgezet in de St. George's kathedraal in Kaapstad. De urn komt bij de preekstoel te staan waar hij in de jaren 80 en 90 zo vaak toespraken hield tegen de apartheid die in 1991 werd beëindigd. Het lichaam van de voormalige aartsbisschop heeft een aantal dagen in de kathedraal gelegen, zodat Zuid-Afrikanen afscheid van Tutu konden nemen. Hij lag daar in de goedkoopste kist, zoals hij dat zelf graag wilde. De afgelopen dagen luidde de kathedraal iedere middag tien minuten lang de klokken ter ere van Tutu. St. George kwam onder meer door Tutu bekend te staan als "de kathedraal van de mensen" en werd een symbool van democratie. Tutu werd wereldberoemd vanwege zijn geweldloze strijd tegen apartheid en won in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Tutu overleed zondag "vreedzaam" in een verpleeghuis in Kaapstad. Over de hele wereld werd bedroefd gereageerd op zijn overlijden.