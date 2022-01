Tientallen arrestaties in Noord-Holland rond jaarwisseling

De politie in Noord-Holland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 32 mensen aangehouden. Zeventien arrestaties hadden met de jaarwisseling te maken, bijvoorbeeld wegens brandstichting, mishandeling of het afsteken van illegaal vuurwerk. Volgens de politie was er geen sprake van grote incidenten in de provincie. In een aantal plaatsen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Dat gebeurde vrijdagmiddag al in Volendam, daar werd een persoon opgepakt. In Zaandam gooiden mensen een paar keer met vuurwerk naar agenten. Een verdachte in Den Helder sloeg eerst een politieman die niet aan het werk was met een glas op zijn hoofd en mishandelde bij de aanhouding nog een agent en iemand van de marechaussee. De politie meldt dat het in sommige plaatsen erg rustig was en in andere juist wel druk, met meldingen van vechtpartijen en zwaar vuurwerk. Ook werden in meerdere plaatsen illegale feesten beëindigd. Dat gebeurde zonder problemen, aldus de politie.