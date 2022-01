Zo maak je de oven schoon (zonder ovenreiniger)

Na de feestdagen is je oven wellicht niet meer helemaal proper. Maar wil je hem weer spik en span hebben, vermijd dan ovenreinigers, zo adviseert een expert in Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Professor dr. Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum, vindt de ovenreinigers veel te gevaarlijk. "Zodra je daar zelfs maar één druppel van op je huid krijgt, moet je al direct ingrijpen. Niet wachten, je moet onmiddellijk gaan spoelen met lauw water, zodat je dat lang kan volhouden. Bij een druppel of meer op je huid doe je dat minstens 30 minuten tot zelfs twee uur lang. Is je huid dan nog rood, of is er wit- of grijsverkleuring, blaarvorming of afschilfering, dan moet je naar de arts."

Hoe je die oven dan wel schoon krijgt? "Gebruik een schoonmaakmiddel, zeep of een doodgewoon afwasmiddel. Dat zijn niet-bijtende producten. Gebruik er voldoende warm water bij. De vetten en vetresten zullen er sneller door loskomen. Zo is de oven meteen schoon.”

Zorg wel dat je snel na gebruik de oven poetst. "Dat kan ook een dag na het feestmaal zijn – en doe het bij voorkeur met de veilige alternatieven. Die werkwijze geldt trouwens ook voor het gourmet- en fonduestel.”