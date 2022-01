Baby verscheurd door hond van het gezin

Een pasgeboren baby werd dodelijk verscheurd door de hond van het gezin, die vermoedelijk dacht dat het kind "een kleine prooi of piepend speelgoed" was, schrijft de BBC. Het drama gebeurde in 2018, maar de zaak trekt nu pas aandacht omdat de rechter zich er over boog.

Reuben McNulty was slechts twee weken oud toen hij op 18 november 2018 werd aangevallen in een pand in Yaxley, in de buurt van Peterborough, en drie weken later in het ziekenhuis stierf.

De lijkschouwer concludeerde dat Reuben stierf als gevolg van hoofdletsel door de aanval. Er waren 23 wonden.

Beide bulterriërs van het gezin zijn afgemaakt.

Reubens vader Daniel McNulty was op dat moment buiten een sigaret aan het roken.