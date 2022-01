Overijssel vindt huidige coronalockdown niet langer verantwoord

De huidige koers van de coronamaatregelen met de strenge lockdown is "niet langer verantwoord." "Het is niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen wegebt", schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema woensdag in een brief aan minister-president Mark Rutte. Heidema pleit namens Gedeputeerde Staten van Overijssel voor een beleid dat als uitgangspunt heeft 'we gaan open'.

Het Overijsselse provinciebestuur breekt vooral een lans voor de winkeliers, horeca, cultuursector en de evenementenbranche. "De kosten lopen snel op. De zorgen nog sneller", aldus Heidema. "Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen toch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega's terechtkomt."

Het is tijd om een andere weg in te slaan, nu de vaccinatiegraad toeneemt en er een virusvariant lijkt te zijn met mildere klachten, aldus de provinciebestuurders. "Er zijn geen lessen getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. We vinden dat zeer opmerkelijk." Overijssel wil dat het kabinet die kennis en ervaring nu inzet. En dat er samen met ondernemers, werknemers, scholen, culturele instellingen en anderen een plan gemaakt wordt dat "perspectief biedt op een leven met het virus".