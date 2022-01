Dit zijn de beste landen voor een workation

Veel thuiswerkers hebben het afgelopen jaar al van de nood een deugd gemaakt door een tijdje te gaan werken in een zonnig oord. Nu omikron milder en milder blijkt, komt langzaam het kantoor weer in beeld. Voor wie nog even weg wil, zijn dit volgens Momondo de beste bestemmingen.

De reisorganisatie onderzocht 111 landen op basis van zes factoren, waaronder het klimaat, kosten voor levensonderhoud, veiligheid en horeca. Je raadt vermoedelijk al waar het het beste toeven is: het zuiden van Europa.

Portugal staat op 1 en niet voor niets: het is er veilig, goedkoop en zonnig. Er is veel horeca, er wordt relatief goed Engels gesproken en er is een speciaal visum voor digital nomads. Spanje staat om ongeveer dezelfde redenen op plek 2 en op de derde plaats staat Roemenië, vooral vanwege de goedkope huur van appartementen en betaalbare horeca. Nederland vinden we terug op de 33ste plek.

Dit is de volledige top 10:

1. Portugal

2. Spanje

3. Roemenië

4. Mauritius

5. Japan

6. Malta

7. Costa Rica

8. Panama

9. Tsjechië

10. Duitsland