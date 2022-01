Tim Hofman komt zaterdag met ‘meer info’ over The Voice

Tim Hofman en zijn team van BOOS komen later zaterdag met "meer info" over hun nieuws over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen van het RTL-programma The Voice of Holland. Dat laat de presentator van het YouTube-programma BOOS van BNNVARA in een korte reactie weten op Twitter.

"We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt, aankomende donderdag zenden we onze aflevering over The Voice Of Holland uit, later vandaag volgt meer info", schrijft Hofman, die voor verder commentaar zaterdagochtend niet bereikbaar was.

RTL en producent ITV maakten zaterdagochtend bekend dat er naar aanleiding van de BOOS-aflevering een extern onderzoek wordt ingesteld naar de aantijgingen. Het programma, dat vorige week juist aan een nieuw seizoen was begonnen, ligt daarom voorlopig stil. Vrijdag werd de tweede aflevering door 1,6 miljoen mensen bekeken.