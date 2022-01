Een moeder vertelt op de social media dat ze een oproep kreeg van de school van een van haar twee kinderen. Ze moesten eens praten.

Na wat inleidende beleefdheden kwam de juf ter zake. Het kind van de moeder had een tekening gemaakt waar de juf zich zorgen over maakte. Toen de juf de tekening tevoorschijn haalde bleek de verklaring eenvoudig: het gezin was met kerstmis wezen snorkelen op de Bahama's.