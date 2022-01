In deze landen overlijden meer mensen dan er geboren worden

Het aantal landen waar meer mensen overlijden dan er geboren worden, groeit gestaag. Duitsland was het eerste land ter wereld. Daar is het geboortecijfer al sinds 1972 negatief.

Dat blijkt uit een analyse van VN-data door het Duitse Federaal Instituut voor bevolkingsonderzoek. Vóór 1990 gebeurde dit ook al in Hongarije en Tsjechië. Halverwege deze eeuw zullen alle landen in Europa, behalve Noorwegen en Zweden een negatieve natuurlijke bevolkingsgroei kennen. Grote landen als Brazilië en China zien dit eveneens voor 2050 gebeuren. Na 2100 is er alleen nog natuurlijke bevolkingsgroei in Afrika, een deel van het Midden-Oosten, Oceanië, Zweden en Centraal-Azië.

Maar dat betekent niet automatisch dat de bevolking in een land krimpt. Migratie speelt ook een grote rol. Duitsland, dat al decennia een negatief geboortecijfer heeft, groeit nog steeds een beetje doordat er zoveel mensen naar toe verhuizen. Dat geldt niet voor alle Europese landen. In Oost-Europa krimpt de bevolking bijvoorbeeld wel.

Japan is nog een voorbeeld van een ontwikkeld land dat krimpt door een negatief geboorte- en immigratiecijfer. Hetzelfde lot wacht Zuid-Korea en China binnen afzienbare tijd.

De wereldbevolking zal dus ook niet nog heel lang blijven groeien zoals sommige mensen denken. Sterker nog, al in 2064 wordt er een piek bereikt van 9,7 miljard mensen op aarde, blijkt uit uitgebreid onderzoek dat in The Lancet verscheen. Daarna zal het aantal mensen weer afnemen.

Hieronder zie je in welke landen de natuurlijke bevolkingsgroei voor het eerst negatief wordt.