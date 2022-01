Nederlandse vrouw opgepakt omdat ze Hitlergroet deed bij Auschwitz

In Polen is een 29-jarige Nederlandse vrouw opgepakt, omdat ze een Hitlergroet deed voor de poort van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

Ze maakte het nazigebaar onder de poort met de bekende spreuk 'Arbeit macht Frei'. Het was bedoeld als grap voor een foto, verklaarde ze later aan de politie. "De gedetineerde werd beschuldigd van deelname aan nazipropaganda. Ze bekende”, twitterde de Poolse politie. Ze kreeg een boete.

De vrouw poseerde schaamteloos onder de poort. Haar vriend moest een foto maken. Toen ze ook nog de Hitlergroet deed, greep de politie in. De vrouw sprak van 'een slechte grap', zo melden de agenten aan het Poolse persbureau PAP.

Auschwitz-Birkenau is een van de grootste vernietigingskampen van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 kwamen er meer dan een miljoen mensen om het leven. Het waren voornamelijk joden die stierven in de gaskamers of door ondervoeding, uitputting of kou.

A Dutch woman was today fined by prosecutors in Poland for doing a fascist-style salute at the gate to the former German-Nazi camp of Auschwitz.



The 29-year-old admitted to the offence, and said she had been posing for a photo as a "silly joke" https://t.co/2p5mWwl9k8