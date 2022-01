Burgemeesters pleiten voor nog ruimere openingstijden

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn al heel blij als het kabinet dinsdag beslist dat de horeca en cultuursector tot 22.00 uur open mogen, maar voor een groot deel van de burgemeesters in het overleg mag de verruiming nog een stap verder gaan. "Ik hoop dat alles weer normaal open kan, maar tien uur 's avonds is al een belangrijke stap", zegt Femke Halsema van Amsterdam voorafgaand aan de bijeenkomst van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. "Het is nu mooi geweest", concludeert Jan van Zanen van Den Haag. "De bevolking snakt ernaar", constateert collega Sharon Dijksma van Utrecht. Zij denkt, samen met een aantal andere burgemeesters, dat voor een aantal sectoren 22.00 uur lastig blijft. Zij pleiten voor flexibiliteit. Een kroeg kan eenvoudiger de tap dichtdraaien dan een voorstelling die nog niet is afgelopen. "Sectoren moeten hun werk kunnen doen waarvoor ze zijn. Maar ook een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld duurt normaal gesproken net iets langer dan 22.00 uur", aldus Sybrand Buma van Leeuwarden. Een aantal burgemeesters wil dat de maatregelen in Nederland gelijkgesteld worden aan die in België en Duitsland. Annemarie Penn-te Strake van Maastricht noemt het "onrechtvaardig" dat ondernemers in het zuiden van het land zo hard zijn getroffen, terwijl veel Limburgers eenvoudig de grens overtrokken om uit eten te gaan, een film te pakken of de operavoorstelling te zien. "Hier is het rendement veel minder. En als de kroegen in Nederland om 22.00 uur dichtgaan, blijven ze een paar kilometer verderop in België gewoon open." Carnaval wordt een lastiger verhaal, verwacht onder anderen voorzitter Hubert Bruls die burgemeester van Nijmegen is. Hoewel de horeca open mag, blijft waarschijnlijk de regel van kracht om afstand te houden. Dat betekent volgens hem geen grote binnen- of buitenevenementen zoals optochten. Het wordt wel lastig handhaven als mensen de straten op gaan. "Je kunt mensen niet verbieden een pakje aan te trekken of thuis een drankje te drinken", zegt de burgemeester van Maastricht over het straatcarnaval. Zij voorziet dan wel dat feestgangers geen 1,5 meter afstand zullen bewaren.