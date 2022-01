Het risico op fraude is bij de Belastingdienst tussen 2014 en 2019 "met enige regelmaat" ingeschat op basis van "persoonskenmerken zoals nationaliteit of uiterlijk voorkomen". Dat concludeert accountantsbureau PwC na onderzoek naar 'zwarte lijsten' bij de fiscus. De onderzoekers spreken van "tientallen" voorbeelden die ze vonden in het onderzoek naar een omstreden fraudesysteem dat de Belastingdienst gebruikte.