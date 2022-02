Rayan (5) zit al meer dan 60 uur vast in waterput, reddingswerkers naderen

Marokkaanse reddingswerkers zijn nog slechts enkele meters verwijderd van Rayan, de kleuter die dinsdagavond in een waterput in zijn dorp Bab Berred nabij de stad Tamorot viel. Het 5-jarige jongetje bevindt zich op 32 meter diepte in de smalle put en leeft volgens zijn vader nog steeds. De schacht die reddingswerkers met graafmachines parallel aan de put graven, zou inmiddels zo'n 27 meter diep zijn. Het moeilijkste deel van de reddingsoperatie moet echter nog beginnen: er moet nog een horizontale tunnel van drie meter worden gegraven om Rayan te kunnen bereiken.