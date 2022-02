‘Marc Overmars stuurde dickpics naar medewerkster’

Voormalig Ajaxdirecteur Marc Overmars zou ‘stalkingachtig’ gedrag hebben vertoond jegens een vrouwelijke medewerker van de club en haar berichtjes hebben gestuurd met onder meer dickpics. Dat hoort Het Parool van mensen die bij Ajax werken.

Het grensoverschrijdend gedrag zou aan de oppervlakte zijn gekomen nadat algemeen directeur Edwin van der Sar op 25 januari een e-mail rondstuurde aan het Ajaxpersoneel. Daarin attendeerde hij alle werknemers op de aanwezigheid van twee ‘vertrouwenscontactpersonen’ waar ze terecht kunnen met klachten over veiligheid op de werkvloer. Die e-mail zou mede zijn ingegeven door de onthullingen enkele dagen eerder over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland.

Vooralsnog zou er geen aangifte zijn gedaan tegen Overmars.