Meerderheid Tweede Kamer wil dat 2G-wetsvoorstel van tafel gaat

Het wetsvoorstel van het kabinet voor een 2G-systeem, waarbij alleen gevaccineerde of recent van corona genezen mensen toegang krijgen tot bepaalde plekken, moet van tafel. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Vrijwel de gehele oppositie en coalitiepartij ChristenUnie waren al tegen het voorstel gekant, maar de PvdA twijfelde nog. De sociaaldemocraten zijn nu echter om, laat Attje Kuiken weten. Donderdag wordt hoofdelijk over de motie van de SGP en Kamerlid Pieter Omtzigt gestemd. Op dit moment mogen ook mensen die zich vooraf laten testen, naar bepaalde locaties toe waar ze een coronatoegangsbewijs moeten tonen (3G-beleid). Er is veel maatschappelijke en politieke weerstand tegen de coronapas.