Duitser overlijdt, vrienden in ziekenhuis na ‘xtc in fles champagne’

Een 52-jarige Duitser overleed als gevolg van een vergiftiging na een etentje met vrienden in het Zuid-Duitse Weiden in der Oberpfalz. Zeven anderen moesten naar het ziekenhuis. Volgens Bild zat er een hoge dosis xtc in een fles champagne.

De champagne zou nog dicht hebben gezeten toen hij aan tafel werd geopend. Hoe de xtc er dan ingekomen is, is onduidelijk. Kort na middernacht werden de hulpdiensten gebeld. Een deel van de vrienden tussen de 33 en 52 jaar oud lag toen op de grond. Ze vertoonden vergiftigingsverschijnselen.

Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren er ernstig aan toe, maar zijn nu buiten levensgevaar. Voor de 52-jarige man kwam de hulp te laat.

Volgens de politie is er geen sprake van opzet. Ze zoekt naar getuigen die zagen wat er gebeurde rond het moment dat de champagne openging.