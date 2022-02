Zelenski roept wereld op: dwing Poetin tot vrede

De wereld moet de Russische president Vladimir Poetin "tot vrede dwingen", zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski op Twitter. Hij vraagt andere landen onmiddellijk sancties tegen Rusland in te stellen. Zelenski ziet de Russische aanval op zijn land niet alleen als een oorlog tegen Oekraïne, maar als een oorlog tegen "de wereld". Hij pleit voor de vorming van een "anti-Poetin-coalitie". Daarnaast verzoekt Zelenski bevriende landen om steun, zowel op defensiegebied als financieel. In zijn bericht verwijst de Oekraïense president naar gesprekken die hij over zijn boodschap heeft gevoerd met de Amerikaanse president Biden, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, EU-president Charles Michel, de Britse premier Boris Johnson en president van Polen Andrzej Duda.