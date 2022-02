Polen wil NAVO-procedure voor bedreiging leden inschakelen

Polen en een aantal andere NAVO-landen hebben het bondgenootschap gevraagd de procedure in werking te zetten voor wanneer een lidstaat zich bedreigd voelt. Als dat zogeheten artikel 4 wordt ingeschakeld buigt de NAVO zich met spoed over dreigend gevaar en kunnen lidstaten elkaar hulp toezeggen met bijvoorbeeld inlichtingen. De ambassadeurs van de NAVO-landen zijn donderdagochtend in spoedberaad bijeen. Ook het naburige Letland zinspeelde al op een beroep op artikel 4 van het NAVO-handvest. Dat is veel lichter dan het inschakelen van de militaire bijstand van alle bondgenoten met het befaamde artikel 5. Het is bedoeld voor het geval dat een lidstaat zijn "territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid" in het gedrang ziet. Polen, de Baltische staten en ook zuidelijker NAVO-landen als Roemenië en Bulgarije maken zich grote zorgen nu Rusland het naburige Oekraïne is binnengevallen. Polen heeft het verzoek ingediend "samen met een groep bondgenoten", laat de regering in Warschau weten. Oekraïne is geen NAVO-land en kan daarom geen beroep doen op de afspraken van de westerse alliantie. Toen Rusland in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim annexeerde deed Polen ook al eens een beroep op artikel 4.