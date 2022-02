Gijzelaar Leidseplein laat weten ‘absolute rust’ te willen

De man die dinsdagavond in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam werd gegijzeld laat weten absolute rust en privacy te willen om de gebeurtenissen te verwerken. Dat laat een woordvoerder van Namens de Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland dat slachtoffers bijstaat die het middelpunt van het nieuws zijn geworden, weten. "Hij zal daarom niet meewerken aan interviews of andere mediaverzoeken. Ook roept hij iedereen op om beelden van de gijzeling op sociale media te verwijderen", aldus Namens de Familie. De man uit Bulgarije werd urenlang onder schot gehouden door de gijzelnemer. Die droeg explosieven op zijn lichaam en zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen. De zaak kwam plots tot een ontknoping toen de gegijzelde man het op een lopen zette toen hij water moest pakken dat voor de deur van de winkel was neergezet. De 27-jarige verdachte rende achter de gijzelaar aan en werd hard aangereden door een politievoertuig. Hij raakte zwaargewond en overleed woensdag aan zijn verwondingen. De Bulgaar bleef ongedeerd. Ondanks het overlijden van de gijzelnemer loopt het opsporingsonderzoek naar de gijzelingsactie gewoon door, liet het Openbaar Ministerie donderdag weten.