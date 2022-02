Oekraïne verwijdert borden langs de weg: ‘Laten we ze de weg naar de hel wijzen’

Om het de Russen nog moeilijker te maken, wordt in Oekraïne zoveel mogelijk bewegwijzering verwijderd. "Ze kunnen niet goed navigeren," aldus Ukravtodor, dat verantwoordelijk is voor de borden langs de weg.

Het bedrijf roept ook andere wegenorganisaties en lokale overheden op om de borden richting dorpen en steden weg te halen. "De vijand kampt met matige communicatie en kan niet goed navigeren”, aldus Ukravtodor op social media. "Laat ons hen de weg naar de hel wijzen.”

Op een bewerkte foto van een normaal plaatsnaambord zijn de namen van steden vervangen door zinnen als: ’Go fuck yourself’, ’Go fuck yourself again’ en ’Go fuck yourself back in Russia’.