Hoekstra: 164 Nederlanders meldden zich bij ambassade in Oekraïne

Bij de Nederlandse ambassade in Oekraïne hebben zich 164 Nederlanders gemeld die nog in dat land verblijven. Dat vertelde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) bij WNL op Zondag. ‘"Op dit moment is het voor Nederland lastig om voor die mensen iets te kunnen betekenen", zei de bewindsman.

De situatie op de grond maakt het momenteel lastig om Nederlanders in Oekraïne nu te ondersteunen en het land uit te helpen, zei Hoekstra. Wel heeft het Nederlandse ambassadepersoneel Oekraïne inmiddels verlaten.