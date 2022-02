VS: Oekraïens verzet en brandstoftekort vertragen opmars Rusland

Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt vast dat gevechten in en rondom Kiev in intensiteit zijn afgenomen, wat volgens een defensiefunctionaris het gevolg is van de Oekraïense weerstand en een brandstoftekort bij Russische troepen. "We weten niet of het een fout in de planning of in de uitvoering is", zei de functionaris tegen persbureau Reuters.

In ieder geval leek het de functionaris duidelijk dat Rusland niet geanticipeerd heeft op de mate van Oekraïense weerstand. Een andere reden voor het "langzamer dan verwachte offensief" is dat Rusland niet veel ervaring heeft met het zich verplaatsen binnen een andere natie "op dit complexe niveau en op deze grote schaal".

De oproep van de Russische president Vladimir Poetin aan de militaire leiding om nucleaire "afschrikkingsmiddelen" op scherp te zetten, verandert weinig aan de Amerikaanse benadering van de oorlog in Oekraïne, mede omdat de VS niet goed kunnen inschatten wat Poetins oproepen "in tastbare termen" behelst, zie de functionaris. De VS zullen derhalve "doorgaan met het verlenen van militaire bijstand aan Oekraïne".